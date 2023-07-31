محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإنارة العامة، في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن تلك الإجراءات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم، موجها بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة اليومية من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات؛ للتأكد من إلتزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية، لافتا إلى متابعة فصل إنارة الإعلانات المضيئة بالشوارع، وعلى جميع الطرق الرئيسية، والمحاور، وأعلى العقارات.

وشدد الفقي خلال الاجتماع على متابعة التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية، وضرورة غلق الإضاءة الخارجية لقاعات الأفراح، وواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، مع ضرورة التطبيق الأمثل لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل الموظفين أون لاين من المنازل يوم الأحد من كل أسبوع بما يحقق الهدف من القرار .

ووجه المحافظ بالالتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدم قطع الكهرباء عن المستشفيات العامة والخاصة، والنوادي الاجتماعية، والالتزام بتخفيض الاستهلاك بالمنشآت الرياضية، ومتابعة ترشيد الاستهلاك بجميع دور العبادة، ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة.