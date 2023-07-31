الأمطار تغرق بكين ورواد توتير يوثقون المأساة (شاهد)

تداول رواد تويتر، مقاطع فيديو عدة تظهر حجم الدمار الذي تعرضت لها الصين، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي جرفت السيارات وحطمت الأشجار وحولت الشوارع إلى أنهار.

أصدرت السلطات الصينية اليوم الإثنين، أعلى مستوى إنذار من فيضانات وانزلاقات فى العاصمة بكين فى ظل تساقط أمطار غزيرة.

تواجه الضواحى خطر الانهيارات، والانزلاقات الأرضية والوحلية، وأصدرت السلطات الإنذار الأحمر للفيضانات، وعثرت السلطات الصينية على قتيلين فى قنوات مائية فاضت جراء الأمطار الغزيرة التى تتساقط على بكين.

A total of 1870 passengers and 68 railway crew members of trains K396 and Z180 were safely evacuated, according to #Beijing Railway.

Beijing-Tianjin-Hebei region was hit by heavy rains due to #TyphoonDoksuri, causing severe water damage on the Fengtai to Shacheng railway.… pic.twitter.com/zN2BJO24Oi — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 31, 2023

لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات والأعاصير، خصصت الصين 290 مليون يوان (نحو 40.65 مليون دولار أمريكي) من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية.

اشتركت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ، في تخصيص أموال الطوارئ، إذْ وصل إجمالي 90 مليون يوان لمقاطعات فوجيان، وقوانجدونج، وتشجيانج، كما تستخدم الأموال لدعم جهود الإنقاذ المحلية في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث مع التركيز على البحث عن السكان المتضررين من الكوارث، وإنقاذهم وإجلائهم وتعقّب الكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة، وتوزيع 200 مليون يوان أخرى على مقاطعة سيتشوان، ومنطقة منغوليا الداخلية للتعامل مع الفيضانات والجفاف.