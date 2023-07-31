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الإثنين 31 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأمطار تغرق بكين ورواد توتير يوثقون المأساة (شاهد)

فيضان بكين
فيضان بكين

تداول رواد تويتر، مقاطع فيديو عدة تظهر حجم الدمار الذي تعرضت لها الصين، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي جرفت السيارات وحطمت الأشجار وحولت الشوارع إلى أنهار.

 

 أصدرت السلطات الصينية اليوم الإثنين، أعلى مستوى إنذار من فيضانات وانزلاقات فى العاصمة بكين فى ظل تساقط أمطار غزيرة.

 تواجه الضواحى خطر الانهيارات، والانزلاقات الأرضية والوحلية، وأصدرت السلطات الإنذار الأحمر للفيضانات، وعثرت السلطات الصينية على قتيلين فى قنوات مائية فاضت جراء الأمطار الغزيرة التى تتساقط على بكين.

 لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات والأعاصير، خصصت الصين 290 مليون يوان (نحو 40.65 مليون دولار أمريكي) من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية.

                         

 اشتركت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ، في تخصيص أموال الطوارئ، إذْ وصل إجمالي 90 مليون يوان لمقاطعات فوجيان، وقوانجدونج، وتشجيانج، كما تستخدم الأموال لدعم جهود الإنقاذ المحلية في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث مع التركيز على البحث عن السكان المتضررين من الكوارث، وإنقاذهم وإجلائهم وتعقّب الكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة، وتوزيع 200 مليون يوان أخرى على مقاطعة سيتشوان، ومنطقة منغوليا الداخلية للتعامل مع الفيضانات والجفاف.

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