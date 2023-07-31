إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة ابشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي نفذت عدة حملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض ومقبرة حديثة البناء وشدة خشبية على مساحة إجمالية بلغت 1350 متر، وسور من الطوب الأبيض بطول 150 مترا، وأعمدة من الطوب وبداخلها سور بإرتفاع متر واحد، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية عبارة عن شدة خشبية وأعمدة خرسانية، بزمام ابوجنشو وقرية سنرو، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وأضاف رئيس مركز ومدينة ابشواى أن الحملات تمكنت من إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات وأعمال خرسانية وفك شدة خشبية دور أول علوي، على مساحة إجمالية بلغت 950 مترا، بزمام قرى النصارية وكفر عبود والجيلاني والعضامي، وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز،والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بأبشواي، والمحاسب خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية، والمهندس أحمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على الإشغالات والمهندس محمود الجمال والمحاسب عاشور حبشي والمهندسة هيام محمد رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز أبشواي.

والمهندس خالد الجاحد المشرف العام علي الإشغالات، والمهندس احمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

وأشار رئيس المركز إلى أن غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع مستمرة للتصدي لاي تعديات خلال أيام الإجازات العطلات الرسمية وإزالتها في المهد.