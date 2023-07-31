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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دينا الرفاعي تستقبل سفيرة نيوزيلندا في معسكر الفراعنة

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات

شهدت الساعات القليلة الماضية استقبال الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية، إيمي لورنسون سفيرة نيوزيلندا في القاهرة، في معسكر المنتخب الأول للسيدات، استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا.   

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ويواصل منتخب مصر للسيدات استعدادته لمواجهة جنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا، المقرر اقامتها في المغرب مايو 2025.

دينا الرفاعي ووزيرة نيوزيلندا

وأشادت لورنسون بالتطور الذي شهده قطاع الكرة النسائية في مصر، والدور الذي لعبه اتحاد الكرة، الفترة الأخيرة لرفع مستوى المنتخب الوطني في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه.

وأهدت الدكتورة دينا قميص منتخب مصر لسفيرة نيوزيلندا، على هامش زيارتها لمعسكر منتخب مصر الأول للكرة النسائية.

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