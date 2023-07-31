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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعب الصفاقسي يعتذر لـ طارق حامد بعد الإصابة القوية

طارق حامد
طارق حامد

قدم حسين علي، لاعب الصفاقسي التونسي، اعتذاره الشديد لـ طارق حامد، نجم وسط اتحاد جدة السعودي، بعد التدخل العنيف، خلال مباراة الفريقين بالأمس، ضمن الجولة الثانية من البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”.

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وتعرض طارق حامد لإصابة قوية على مستوى الوجه من قبل حسين علي، ليتعرض الأخير للطرد المباشر، بينما خرج لاعب وسط اتحاد جدة من المباراة وأجرى جراحة ناجحة.

اعتذار لاعب الصفاقسي لـ طارق حامد

طارق حامد

وكتب حسين علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي".

وتابع: "حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي لم أؤذي لاعبًا، ويشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة".

وأتم لاعب الصفاقسي التونسي: "أقدم اعتذاري الشديد له وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى اللعب".
الجدير بالذكر أن اتحاد جدة نجح في تحقيق الفوز على الصفاقسي بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس.

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