مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور في حادثي سير بالبحيرة

وقع حادثا سير في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، وذلك في مركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

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وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت اخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وأظهر الفحص مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

وتسبب الحادث في إصابة شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، وأُصيب 13 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط.

وكانت مدُيرية أمن أسيوط قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بحدوث حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط- سوهاج الشرقي، ووجود وفيات ومصابين.

وبالإنتقال والإسعاف وقوة من مديرية أمن أسيوط تبين صحة البلاغ وتبين حدوث حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل، على طريق أسيوط- سوهاج الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقى العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة