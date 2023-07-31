محافظ الغربية يتفقد 4 قري لمشروعات "حياة كريمة" بزفتي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرى، دمنهور الوحش، سندبسط، ميت الحارون وتفهنا العزب، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق والموقف النموذجين بقرية دمنهور الوحش، كما تفقد، أعمال إنشاء ٤ عمارات للإسكان الاجتماعي بقرية ميت الحارون، إلى جانب تفقد إنشاء السوق والموقف النموذجين ونقطة الحماية المدنية بقرية تفهنا العزب.

تابع محافظ الغربية جولته بتفقد السوق والموقف النموذجين بقرية الغريب، كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية طب الأسرة، السوق النموذجية، المواقف النموذجي، وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب والحماية المدنية.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، إذْ يتم تنفيذ 876 مشروعًا داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.