محافظ أسيوط يهنئ أواثل الثانوية العامة بالمحافظة

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطالبين "محمود محمد عبدالفتاح" و"إبرام جمال حنين" أبناء محافظة أسيوط لحصولهما على المركزين الأول والثامن ضمن أوائل الثانونية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2022-2023 معبرًا عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والتي تم إعلانها اليوم الإثنين.

إذْ وجَّه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير للطالب "محمود محمد عبدالفتاح" ابن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري "مدرسة البداري الثانوية المشتركة" لحصوله على المركز الأول علمي علوم بمجموع 403 درجات والطالب "إبرام جمال حنين" ابن مدينة أسيوط "بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين" لحصوله على المركز الثامن علمي رياضة بمجموع 405 درجات كما هنَّأ جميع الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين في الشهادة الثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم.

أعلن المحافظ تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية والشهادات فضلًا عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين مشيرًا إلى أنه سيقوم بتكريم الأوائل بديوان عام المحافظة في أقرب وقت معربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في المجالات كافة وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة أسيوط حصول طالبين على المركز الأول علمي علوم والمركز الثامن علمي رياضة.