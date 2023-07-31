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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم صحة البحيرة فى احتفالية اليوم العالمى للإلتهاب الكبدي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 كرمت وزارة الصحة، إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيره ، ضمن افضل 5 محافظات على مستوى الجمهورية .

يأتي ذلك فى اطار فعاليات واحتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للإلتهاب الكبدي  الذي أقيم بالعاصمة الادارية الجديدة ، والذي يوافق يوم ٢٨ يوليو من كل عام .

حيث قام الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة شللشئون الوقائية ، بتكريم الدكتورة نهى عابدين مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية  الصحة بالبحيرة، على التميز والجهد المبذول في مكافحة الفيروسات الكبدية ضمن أعلى ٥ محافظات على مستوى الجمهورية ، طبقا لمؤشرات الأداء و معدلات الإنجاز .

جاء التكريم ضمن فاعليات احتفالات الوزارة ، بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للشئون الوقائية ، والدكتورة شيماء عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة. 

و أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بهذا التكريم المستحق لفريق مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيره ، حيث يُعد ذلك التكريم تكليل للعمل الجاد المتفاني من جميع أفراد فرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية .

وقدم وكيل وزارة الصحة ،التهنئة للدكتورة نهى عابدين ولفريق العمل معها ، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والإستمرارية فى بذل الجهد والعطاء للحفاظ على التواجد فى المراكز المتقدمة دائما .

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