تكريم صحة البحيرة فى احتفالية اليوم العالمى للإلتهاب الكبدي

كرمت وزارة الصحة، إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيره ، ضمن افضل 5 محافظات على مستوى الجمهورية .

يأتي ذلك فى اطار فعاليات واحتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للإلتهاب الكبدي الذي أقيم بالعاصمة الادارية الجديدة ، والذي يوافق يوم ٢٨ يوليو من كل عام .

حيث قام الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة شللشئون الوقائية ، بتكريم الدكتورة نهى عابدين مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيرة، على التميز والجهد المبذول في مكافحة الفيروسات الكبدية ضمن أعلى ٥ محافظات على مستوى الجمهورية ، طبقا لمؤشرات الأداء و معدلات الإنجاز .

جاء التكريم ضمن فاعليات احتفالات الوزارة ، بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للشئون الوقائية ، والدكتورة شيماء عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة.

و أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بهذا التكريم المستحق لفريق مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالبحيره ، حيث يُعد ذلك التكريم تكليل للعمل الجاد المتفاني من جميع أفراد فرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية .

وقدم وكيل وزارة الصحة ،التهنئة للدكتورة نهى عابدين ولفريق العمل معها ، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والإستمرارية فى بذل الجهد والعطاء للحفاظ على التواجد فى المراكز المتقدمة دائما .