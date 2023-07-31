المؤبد لعصابة الاتجار بالمخدرات في النزهة (تفاصيل)

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى جلب وتهريب المواد المخدرة بين المحافظات، إذْ تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

كشف أمر إحالة المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم النزهة مكانًا لهما لمزاولة نشاطهم الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم النزهة، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء عودتهما من محافظة الإسماعلية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت "1.5" كيلو.

تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين:

بمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة واللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.