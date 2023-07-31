شبانة: فيوتشر يصدم الزمالك بسبب عمر كمال عبد الواحد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول مسنولو نادي الزمالك في المفاوضات بقوة مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر لضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم إن إدارة فيوتشر قد طلبت الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه مقابل التفريط في خدمات عمر كمال .عبد الواحد وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي وجدت أن المقابل المادي مبالغ فيه .

وأتم شبانة بأن عمر كمال يضع الزمالك الأولوية له في الموسم المقبل حال الرحيل عن صفوف نادي فيوتشر ويرى بان طريقة لعبه تتناسب بأسلوب كبير مع أسلوب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق .

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.