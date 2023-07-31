السفارة اليابانية تهنئ اتحاد الجودو على إنجازات البطولة الأفريقية

قدمت السفارة اليابانية في القاهرة التهنئة للااتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، على إنجازات المنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولتي أفريقيا للشباب والناشئين في مدغشقر.

ووجهت السفارة اليابانية في القاهرة التهنئة لاتحاد الجودو بمناسبة فوز منتخب مصر بكأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت مؤخرا في مدغشقر، وحصد 31 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي والفرق.

وشهدت الفترة الماضية تعاون كبير بين اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي والسفارة اليابانية في القاهرة، تضمنت توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع الجامعات اليابانية من أجل النهوض بمستوى الجودو المصري، والاستقادة من خبرات اليابان في رياضة الجودو.

وتوج المنتخب الوطني للجودو بكأس البطولة الأفريقية للناشئين، المقامة حاليا في مدغشقر بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحصد منتخبنا الوطني المركز الأول في البطولة، بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي

الميداليات الذهبية

ياسين صبرة 55 كجم – عمار أبو هاشم 73 كجم – أحمد طلبة 81 كجم – مصطفى الرملي – 90 كجم – أروى عاشور 44 كجم – ندى فايز 52 كجم – رقية يوسف 57 كجم – جنى إبراهيم 70 كجم.

الميداليات الفضية

علي مؤمن 50 كجم – يوسف الكسار 66 كجم.

الميداليات البرونزية

محمد رمضان 60 كجم – عمر رفاعي +90 كجم – فاطمة محمد 48 كجم – سجدة غنيم 63 كجم – مريم حسن +70 كجم.

وكان منتخب الجودو للشباب قد حصد أيضا لقب البطولة الأفريقية المقامة حاليا في مدغشقر بعد حصد 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات

وجاءت ميداليات منتخب الشباب كالتالي

اللاعبون

عمار أبو هاشم (73 كجم) – ميدالية ذهبية

علي عبد العال (81 كجم) – ميدالية ذهبية

عمر الرملي (90 كجم) – ميدالية ذهبية

زياد الدالي (81 كجم) – ميدالية فضية

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) – ميدالية فضية

هادي حسين (100 كجم) – ميدالية برونزية

عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – ميدالية برونزية

اللاعبات

فاطمة غانم (63 كجم) – ميدالية ذهبية

آية جاب الله (78 كجم) - ميدالية ذهبية

ندى فايز (52 كجم) – ميدالية فضية

فريدة مجدي (70 كجم) – ميدالية فضية

فرح أشرف (فوق 78 كجم) – ميدالية فضية

تسنيم رشدي (57 كجم) – ميدالية برونزية

بالإضافة لذهبية الفرق التي فاز بها المنتخب في منافسات الشباب، وفضية منافسات الفرق على مستوى الناشئين.