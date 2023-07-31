وزير الشباب يشهد إحدى الدروات التدريبية لمكتب فن إدارة الحياة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محاضرة بعنوان "الكمالية"، ضمن برامج مكتب "فن إدارة الحياة" التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور متدربي مكتب فن إدارة الحياة.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بأهمية البرنامج وضرورة العمل علي توفيره لأفراد الأسر المصرية كافة، لتصبح أكثر مرونة في التعامل مع التحديات و الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الالتحاق بهذا البرنامج، والتي تبذل الدولة أقصي جهودها لتنفيذ ذلك.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تسعي دائمًا إلي استفادة العائلات المصرية من الأمهات والآباء والأبناء والأسرة بشكل عام من برنامج فن إدارة الحياة، نظرًا لعدم ارتباطه بالفئة العمرية، وغير مرتبط بشروط معينة، ومتاح مجانًا لجميع الأفراد، مشدداً علي أهمية الارتقاء بمستوى الوعي واتخاذ القرارات السليمة في صالح المجتمع، والسعي دائمًا للتطوير في خدمة الوطن.

استعرض المتدربون تجاربهم خلال الدورة ومدي تأثيرها علي حياتهم اليومية ومساعدتهم في التغلب علي مصاعب الحياة ومواجهتها بإيجابية، مشيدين بجهود الوزارة المبذولة للشباب والأسر والتي تسعي دائمًا لتحقيق التنمية للمجتمع المصري ككل.

تضمنت تلك الدورات التدريبية محاضرات المرحلة الأولى "اعرف نفسك" بعنوان "العقل الباطن"، ومحاضرة "9 نقاط"، والتي تناولت أنماط الشخصيات وإختبار تحليل شخصية كل فرد بعد شرح كل شخصية من جميع الجوانب الإيجابية والسلبية، وكذا تنفيذ محاضرة بعنوان "خيالك جزء من حياتك"، والمقدمه للمرحلة العمرية من( ١٢-١٩) سنة، وتضمنت محاورها "تأثير الخيالات في شخصية الفرد، ممارسة بعض الأنشطة الجماعية البسيطة واختبارهم لمعدل الخيالات لديهم".

كما تضمَّنتْ أيضًا محاضرة بعنوان "الاختيار الأمثل"، والتي تناولت أسس اختيار شريك الحياة ومعرفة احتياجات شركائنا، وكيفية التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه أغلب الأسر المصرية، وأيضًا تضمنت محاضرة بعنوان "فن الإتيكيت في التعامل"

تضمنت محاورها: "تعريف الإتيكيت، الاحترام، السلوكيات في التعامل، فن وكيفية تطبيق الإتيكيت في التعامل".