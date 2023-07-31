مقابلات شخصية لـ 22 متقدمًا لشغل وظيفة رئيس قرية فى قنا

أناب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، فى ترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية وسكرتير وحدة قروية.

قال نائب المحافظ، إنه تقدم للاختبارات 22 مرشحًا لشغل منصب رئيس قرية ، و مرشح واحد لمنصب سكرتير قرية ، وتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين، وجرى توجيه الأسئلة لهم، للتعرف على إمكانيات كل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها فضلاً عن تقارير تقييم الأداء، و قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لدي المتقدمين.

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار القيادات الجديدة من خلال تطبيق القواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد وناجي صلاح الدين مدير عام مديرية التنظيم والادارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الشئون القانونية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

وزير الصحة يُوفر 4 استشاريين لإنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية

في سياق أخر أعلن محافظ قنا، موافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توفير 4 استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام ، وذلك استجابة من وزير الصحة لطلبات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أثناء زيارته لمحافظة قنا .

وأضاف المحافظ، أن هذا القرار سوف يسهم في القضاء علي قوائم الانتظار وإنهاء معاناة المرضي وإجراء جميه عمليات القسطرة القلبية خلال 4 ايام بدءا من بعد غدا الأربعاء بمستشفى قنا العام.

وجه المحافظ، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدورهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات الطبية المتخصصة والرعاية الصحية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية .