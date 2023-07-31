أسيوط: متابعة الميدانية لمواقع مقترحة بإنشاء كباري بالقوصية وديروط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المهندس عمرو عبدالعال نائبه بالمتابعة الميدانية والنزول إلى أرض الواقع لتفقد المواقع المقترحة لإنشاء كباري داخلية بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا .

وذلك بناءاً على الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 لدراسة واختيار الاماكن المناسبة لها وفقاً لاحتياجات كل مركز وتلبية لاحتياجات الاهالي وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر مشيراً إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الأهالي للوقوف على نسب التنفيذ للوصول لأعلي معدلات الإنجاز والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وفي هذا الإطار تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ عدد من المواقع المقترحة لإنشاء كباري داخلية بمركزي ديروط، والقوصية التي سيجرى انشائها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية على أن يتم استكمال باقي المراكز والنزول إلى أرض الواقع.

فضلاً عن دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبرى على حدى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهم والنائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب ، والدكتور حسن يونس أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة أسيوط ، والمهندس مصطفى مسعود مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بأسيوط ، ومهندسي الري والطرق والزراعة والكباري والاسكان والسكة الحديد ومسئولي إدارة التخطيط.

واستمع نائب المحافظ لطلبات بعض الأهالي خلال تفقده للمقترحات المقدمة من رؤساء تلك المراكز والأهالي وفقاً لاحتياجات كل مركز الفعلية مؤكداً على أهمية الكباري والمحاور التي يتم انشائها بالمحافظة أو رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية أو انشاء طرق جديدة يهدف إلى فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات والتي تأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم وتسهل المرور والنقل والانتقال للمواطنين