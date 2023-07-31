Twitch.. كيفية تطوير هوية علامتك التجارية

تم إنشاء Twitch في عام 2006 تحت اسم Justin.tv، وقد رسخ نفسه على مر السنين كمنصة بث مرجعية، خصوصًا بعد استحواذ Amazon عليها في عام 2014.

يعد التفاعل المباشر بين المشاهد والمشاهدين أحد مفاتيح نجاح موقع البث المباشر، والذي يتضمن ديناميكيات تقارب إضافية مقارنة بمنصات الفيديو الأخرى مثل TikTok أو YouTube.

في المتوسط​​، يقوم 31 مليون شخص بتسجيل الدخول إلى Twitch كل يوم، ويقضي المستخدم العادي 1.5 ساعة في الخدمة يوميًا. وبالتالي فإن المنصة هي نعمة للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الوصول إلى جمهور مستثمر. في دليلها الجديد Twitch: eldorado الجديد للعلامات التجارية تقدم وكالة وسائل التواصل الاجتماعي Sleeq بعض النصائح للأداء الجيد في خدمة البث المباشر.

Twitch فرصة للعلامات التجارية



وفقًا لـ Sleeq، تعد Twitch فرصة تسويقية للعلامات التجارية. بالإضافة إلى العدد المتزايد من المستخدمين النشطين على المنصة، فإن تفاعل المشاهدين يجعلها واحدة من أكثر المساحات إثارة للاهتمام لتوصيل الرسالة. في الواقع، تذكر الوكالة أن 64٪ من المستخدمين قد اشتروا بالفعل منتجًا واحدًا على الأقل أوصى به أحد المشغلين. بالإضافة إلى ذلك، يمثل Twitch خيارًا لدراسة الهياكل التي ترغب في مخاطبة الجيل Z، الذين يشكلون غالبية جمهور التطبيق: في عام 2019، كان 41٪ من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الخدمة بميزة السماح بالتجزئة حسب مركز الاهتمام. يتم تصنيف التدفقات حسب الموضوع، يتم تطوير العديد من المنافذ على المنصة. في البداية تخصصت Twitch في ألعاب الفيديو، فتحت أبوابها تدريجياً لعدة فئات (الموسيقى، والرياضة، والطبخ، والمحادثات، والسياسة، وما إلى ذلك)، والتي تساعد على تأنيث الجمهور تدريجياً.

4 أسباب لبدء تشغيل Twitch



في دليله، يقدم لك سيلك 4 أسباب وجيهة لإنشاء استراتيجية سيئة السمعة لعلامتك التجارية على Twitch:

ينمو موقع Twitch: تشهد المنصة حاليًا نموًا قويًا. بين عامي 2019 و 2021، تضاعف حجم المحتوى المستهلك على Twitch تقريبًا.

الأصالة: يتم إنتاج المحتوى المتدفق على Twitch مباشرة. إنه أقل تعقيمًا من مضيفي الفيديو الآخرين.

الإعلان: مقارنةً بمنافسيها، تتمتع Twitch بميزة تقديم سوق إعلان غير مشبع بعد. الآن هو الوقت المناسب للبدء!

ولاء المشاهد: من خلال التفاعلات المباشرة، يستطيع القائمون على البث المباشر إنشاء علاقة قوية مع مشاهديهم. وبالتالي، فإن الشراكة مع مؤثر على النظام الأساسي ستسمح لك بالترويج لعلامتك التجارية لجمهور متفاعل وواثق.



كيف تبدأ على Twitch



للبدء في Twitch، يوجد احتمالان وفقًا لـ Sleeq: اختر أحد خيارات الإعلان الخاصة بالمنصة أو التعاون مع المؤثرين.

الإعلان على Twitch



يقدم Twitch 7 أشكال إعلانات مختلفة، ولكن وجد Sleeq أن اثنين منهم يجذبان بشكل خاص العلامات التجارية: Stream Display Ad و Twitch Premium video. يتكون هذا الخيار الأول من دمج إعلان في موجز البث. تستمر الإعلانات 15 ثانية وتتناسب مع ملابس المبدع دون الإخلال بمشاهدة البث المباشر.

من جانبه، يدمج خيار Twitch للفيديو المتميز الإعلانات قبل أو أثناء البث المباشر عبر مشغل الفيديو بأكمله. إنه جهاز البث الذي يدير عملية إدراج الإعلان. إذا كانت هذه الإعلانات أكثر تقييدًا للمشاهدين، فإنها تتمتع بميزة جذب انتباههم تمامًا.

تعاون مع اللافتات على Twitch



كما هو الحال في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، من الممكن إقامة شراكات مع المؤثرين على المنصة. تمثل هذه الشراكات فرصة لزيادة الوعي وبناء الثقة في علامتك التجارية. لكن لدى Twitch ميزة خاصة: البث المباشر. يسمح للمبدعين بتبني نغمة أكثر طبيعية، والتي يمكن أن تساعد في التحايل أحيانًا على المظهر الباهر جدًا لإعلانات YouTube.