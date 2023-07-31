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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس بيلاروسيا يشيد بسياسة المغرب على الساحة الدولية

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

 

أشاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بالسياسة التي تنتهجها القيادة المغربية، واصفا إياها بأنها قوية ومتوازنة وتسمح بالحفاظ على الاستقرار وتعزيز التقدم وتقوية مواقف المغرب على الساحة الدولية .

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جاء ذلك في رسالة بعثها لوكاشينكو إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ لتهنئته بمناسبة العيد الوطني للمغرب (عيد العرش)، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الإثنين، نقلا عن الرئاسة البيلاروسية.

 

وأشار لوكاشينكو، إلى أن بيلاروسيا تنظر إلى المغرب كشريك واعد في منطقة شمال إفريقيا.. قائلا: " نحن مهتمون بتعميق الحوار السياسي وتعزيز التجارة وتكثيف التعاون في الصناعة التحويلية بما في ذلك صناعة البتروكيماويات، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء والعلوم والتعليم ".

وأعرب الرئيس البيلاروسي على استعداده لدعم أي مبادرات واعدة تهدف إلى توسيع نطاق التواصل والتعاون بين مينسك والرباط.

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