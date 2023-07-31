غادة عجمي: النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج تأكيد على نجاح الدولة في تقديم الدعم لهم

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، بإطلاق وزارة الهجرة النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم، بمشاركة حوالي 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلين عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج.

وأكدت عجمي، خلال مشاركتها في المؤتمر، أن هذا المؤتمر سيكون الوجهة الأولى التي تعبر فعليا عن كل مصري بالخارج، مما ينعكس على تطلعاته وآماله وتحقيق طلباته واحتياجاته ورغبته في التواصل مع الدولة والثقة بها.

وأشارت، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر ساهمت في التوسع في مشاركة كافة المواطنين من خلال إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، علاوة على طرح أوعية إدخارية بفوائد مجزية، وتقديم قروض ميسرة.

وأكدت النائبة غادة عجمي، على ضرورة تفعيل أدوات السياسة المالية بصورة أكبر لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة، وذلك لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة.

وأشارت عضو خارجية النواب، إلى إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار الجيد لضمان مشاركة المصريين بالخارج .

وتابعت النائبة غادة عجمي، أن هذا المؤتمر فرصة حقيقية للاستماع إلى كافة الآراء والاتجاهات والاستماع لكافة المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج لتقارب وجهات النظر وتحقيق أقصى استفادة للجانبين وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المصريين بالخارج.