المشدد 3 سنوات لموظفة اختلست مليون جنيه بالقاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، معاقبة موظفة لإدانتها باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من محل عملها بمنطقة قصر النيل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامها برد المبلغ والمصاريف الجنائية.

اختلست مليون جنيه.. السجن المشدد 3 سنوات لـ موظفة بالقاهرة

جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة، اختلاسها في دائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، مبلغا ماليا من محل عملها قدره مليون جنيه، وذلك من خلال الاستيلاء على الأموال وأخذها لنفسها دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد اختلاس المتهمة مبلغا ماليا قدره مليون جنيه من محل عملها بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض على المتهمة، واعترفت بتفاصيل الواقعة وحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة ونسبت لها تهمة اختلاس مبلغ مالي، وجرى إحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

14 أغسطس.. محاكمة شخصين تهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.

وفي سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة شخصين لجلسة 14 أغسطس، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وعلى الفور بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين وتوالت النيابة التحقيق التي اصدرت القرار السابق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.