شبانة: اتصالات مكثفة بين مسؤولي الأهلي ووكيلة أعمال بيرسي تاو

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان النادي الأهلي يجري اتصالات مكثفة في الفترة الحالية مع وكيلة أعمال اللاعب الجنوب الأفريقي بيرسي تاو.

وأضاف شبانة ان هذه الاتصالات تأتي في ضوء محاولة التجديد للاعب مبكرا ، خاصة انه ضمن القوام الرئيسي لكتيبة مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

كما أشار شبانة إلى ان وكيلة اللاعب أبدت للادارة الحمراء عن رغبة اللاعب في التجديد ولكن بشرط رفع مرتبه إلى مليون و٥٠٠ ألف دولار في السنة.

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.