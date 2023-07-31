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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطة عمل مستقبلية بين القومي للإعاقة ومكتبة الإسكندرية 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية أمس الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمكتبه بمقر مكتبة الإسكندرية.

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حيث أشاد مدير مكتبة الإسكندرية خلال اللقاء بالأداء والدور الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهد المبذول من المشرف العام تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، خلال اللقاء عن الدور التوعوي والتنويري الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية كمنارة ثقافية في مصر والمنطقة العربية والعالم.

شهد اللقاء بين الطرفين بحث آليات أوجه التعاون ما بين المكتبة والمجلس فيما يخص تمكين ودمج الأشخاص ذوى الاعاقة فى المجالات الثقافية و التعليمية و الفن و الموسيقى و تنمية الحرف ومشاركتهم في الندوات والورش والمعارض وتدريب وتاهيل الاعاقات بمختلف أنواعها، كما شهد اللقاء الحديث عن أوجه وآليات التمكين التكنولوجي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ودور المكتبة مع المجلس في هذا الصدد .

جانب من اللقاء 

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن اللقاء تطرق إيضاً إلى بحث أوجه الاستفادة من إمكانيات المكتبة المعرفية وسبل الاتاحة الموجودة فيها، وكيفية تدريب الجمعيات الأهلية من خلال التعاون بين المجلس والمكتبة فيما يخص تطوير آلياتها في دعمها وتبنيها لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت المشرف العام على المجلس، عن الاتفاق فيما بين المكتبة و المجلس على خطة عمل تنسيقية مقترحة تشمل إتاحة المناهج والكتب بمختلف تصنيفاتها لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية و الإعاقات السمعية.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بالنتائج التي خرجت من وراء اللقاء، والاتفاق على خطة عمل مستقبلية بين المكتبة والمجلس هدفها صالح الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص الاتاحة والتمكين والدمج والتوعية.


 

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