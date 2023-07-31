الكهرباء تنفي تخفيف الأحمال لحين إشعار آخر



أعلنت مصادر مطلعة لـ "الوفد "عدم صحة ما تم تداوله على المواقع الإخبارية بشان انتهاء خطة تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء لحين اشعار اخر .

فى الوقت الذى ينتظر فيه المصريين لجداول مفصلة ستنشرها وزارة الكهرباء بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي على البوابات الإلكترونية لجميع المحافظات (القاهرة | الجيزة | الإسكندرية).

يعلن مجلس الوزراء، اليوم، جداول الانقطاعات الكهربائية، التي سبق أن أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى، فيما انخفضت معدلات الانقطاعات خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وكان عدد من شركات توزيع الكهرباء بدأت في الإعلان عن مواعيد وأماكن الانقطاعات، فيما استمرت شكوى عدد كبير من المواطنين من عدم انتظام مواعيد الانقطاع وعدم التزام شركات الكهرباء بقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بقطع الكهرباء على رأس الساعة، فيما أشار مصدر بوزارة الكهرباء إلى أن اضطرار الوزارة للجوء لنظام تخفيف الأحمال بسبب عدم وجود كميات الغاز المناسبة مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى لتضاعف حالات الأعطال وتكبد الوزارة ملايين الخسائر في صورة أعطال متكررة في شبكات التوزيع.

ونفى الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء صحة ما نشر عن انتهاء تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية لحين اشعار اخر، مؤكدًا أن هذا القرار من شان مجلس الوزراء .