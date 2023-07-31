صيانة أعمدة الإنارة بطرق وشوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ جهود الوحدات المحلية، ففي مركز بني مزار تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة ورفع المخلفات بـقرى (الحسينية - ابو عزيز -القيس- صندفا) من نقاط تجميعها ونقلها للظهير الصحراوي، إلى جانب تنفيذ صيانة دورية لأعمدة الإنارة بقريتي (شلقام -الجرنوس) واستبدال اللمبات عالية القدرة بلمبات موفرة.

وتابعت الوحدات المحلية بمراكز، (العدوة -المنيا - دير مواس – ملوى – أبوقرقاص)، أعمال النظافة، حيث تم رفع المخلفات بقرى، بنى عامر، والشيخ مسعود بالعدوة ، وقريتي ، (بني حرام - تل بني عمران) بدير مواس جنوب المحافظة، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة مكثفة بقرى (صفط الخمار - نزلة حسين - دمشير -طوخ الخيل -البرجاية) بمركز المنيا.

وقرى (المعصرة - تونه الجبل - نواي - ابشادات - الروضة - قلندول) بمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، وقريتي (سفاى – اتليدم) بأبوقرقاص، تم خلالها رفع المخلفات والتراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى مركزى مغاغة وسمالوط شمال المنيا، تابعت الوحدة المحلية جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم رفع المخلفات بقرى (طنبدى - ميانه - بلهاسة) بمركز ومدينة مغاغة، إلى جانب إزالة الأتربة والرمال الموجودة بالمدخل الشمالي بميدان زهران وعلى جانبي الطريق الدائري وحي شمال مدينة سمالوط.

حفاظًا على صحة المواطنين، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتنفيذ صيانة دورية لأعمدة الإنارة بـ "قرية طحا الاعمدة" وإصلاح وشد بعض الأسلاك المتهالكة.