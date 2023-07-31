المؤبد للمتهم بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، متهمًا بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، لإدانته بالإتجار في الحشيش الهيروين، وحيازة سلاح ناري، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

المؤبد للمتهم بالإتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالجيزة

جاء في أوراق القضية، قيام المتهم “رفعت. ف”، في دائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش والهيروين»، بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح ناري “بندقية آلية”، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

تلقى قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من مديرية أمن الجيزة يفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة «الهيروين والحشيش» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين والحشيش وسلاح ناري بندقية آلية، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد.

السجن عام لـ3 أشخاص بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

في سياق اخر ، عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالسجن لمدة عام، لإدانتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية، وتقدم المتهمون الثلاثة بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

وذكر أمر إحالة المتهمين «حامد م ح»، و«جمعة ع ه»، و«أحمد ق س»، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمه سرقة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية، وذلك لأنه في يوم 27 فبراير الماضي، سرقوا الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة الطالبية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة نفذوا أكثرمن واقعة بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة الطالبية، وقاموا بمحاولة بيع المسروقات لأحد الأشخاص ألا أنهم سقطوا في فخ الشرطة في هذا الوقت، وأن المتهمين الأول والثاني حازوا وأحرزوا سلاحا أبيضاً (مطواه) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.