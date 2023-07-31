"كيرلس" ابن المنيا الحاصل على المركز الثاني: الطب البشري حلمي من زمان

فرحة مابعدها فرحة ، نجاح وتفوق بعد عام كامل من المذاكرة والإجتهاد بغية التفوق ، الفرحة الغامرة لفت ارجاء المنزل والجيران ، وزغاريد الأهل سمع دويها لتشق هدوء الليل الساكن

ولتعلن ان هناك فرح وسعادة ، عقب إعلان حصول الطالب كيرلس نوناني يعقوب فانوس على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمجموع 402 ، والطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس 17 عاما، الثاني بين أوائل الثانوية العامة شعبة العلمي علوم، بمجموع 402 درجة، إنه علم بنتيجته من خلال اتصال هاتفي تلقاه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أعقبه مباشرة إتصال آخر تلقاه من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتهنئته بالحصول على المركز الثاني.

مضيفا كيرلس ، أن إتصال وزير التربية والتعليم ، جاء اثناء متابعته لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والداخلية، في بطولة كأس مصر ، منوها بأنه من أشد مشجعي النادي الأهلي قائلا: «الأهلي وشه حلو عليّ».

وأنه عقب اتصال وزير التعليم توجه إلى المنزل وأخبر أسرته بالنتيجة ، والتي كانت بمثابة إطلاق شرارة الفرحة والزغاريد ، وتعالت أصوات الزغاريد المخلوطة ببكاء داخل المنزل وامتدت لتشمل باقي أنحاء قرية تله التابعة لمركز المنيا التي يقيم بها، موضحا ، أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب البشري، وأنه كان يجتهد ويذاكر دروسه بإنتظام من أجل تحقيق التفوق والتميز، موجها رسالة لجميع طالب الثانوية العامة بالإجتهاد ، خاصة وأن نظام الثانوية العامة جيد ويحقق مصلحة الطلاب.

موجها كيرلس الشكر لجميع أفراد أسرته ، خاصة والده الذي يعمل بالتأمين الصحي ووالدته وتعمل معلمة، وأشقائه الثلاثة وهم كارني طالبة بكلية التربية، وببلي طالب بالصف الثاني الإعدادي، وكراس طالب بالصف الثاني الإبتدائي علي ما بذلوه من جهد معه طوال العام الدراسي، واختتم كيرلس، بأنه يهدي هذا النجاح لجميع أهالي محافظة المنيا وأهل قريته وأسرته التي تعبت معه كثيرا.

واوضح والد الطالب كيرلس موظف بالتأمين الصحي ، ان فرحتنا بتفوق نجلي وحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية كبيرة بحجم الكون ( بحسب تعبيره ) ، مؤكدا ان لكل مجتهدا نصيب ، ومتمنيا تفوقه في كلية الطب بمشيئة الله ، وداعيا لباقي أولاده بالتفوق والنجاح .

وتحدث والدة الطالب كيرلس ، معلمة بالمنيا ، ان فرحتها بنجاح نجلها تعم الدنيا كلها ، بعد تفوقه وحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ، متمنية النجاح والتفوق لباقى أولادها في مراحل التعليم المختلفة .

وفي سياق متصل، قدم المهندس حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس، بمدرسة تلة الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الرابع بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للشعبة العلمية "علوم " بمجموع 402 درجة.