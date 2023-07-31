الاشتباكات تعود وأصوات الرصاص تتعالى من جديد في مخيم عين الحلوة (شاهد)

تجددت صباح اليوم الاثنين الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، بعد هدوء حذر عقب وفاة 6 أشخاص بينهم مسؤول في حركة فتح.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، مقطع فيديو يرصد انتشار مكثف للجيش بمحيط مخيم "عين الحلوة" بعد عودة الاشتباكات من جديد، وتعالت أصوات الرصاص.

يأتي ذلك بعد هدوء حذر ساد المخيم الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان طوال ساعات الليل إثر اشتباكات مسلحة عنيفة أمس أسفرت عن وفاة 6 فلسطينيين من بينهم قائد أمني في حركة فتح بالمخيم، فضلا عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا.

وبسبب الاشتباكات العنيفة، أصابت القذائف الطائشة مراكز للجيش اللبناني أمس، مما دفع قيادة الجيش اللبناني للتحذير من خطورة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، مؤكدة أنها سترد على مصادر النيران بالمثل.

تعرض مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار

وأكد الجيش في بيانه أمس أن قذيفة سقطت جراء اشتباكات المخيم في أحد المراكز العسكرية، كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية إخلاء كافة المرضى في مستشفى صيدا الحكومي جنوبي لبنان، حفاظا على سلامتهم لوقوع المستشفى على حدود مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، أن توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، في الظرف الإقليمي والدولي الراهن "مشبوه".

وقال ميقاتي في تصريحات نشرتها رئاسة الحكومة: "أحداث عين الحلوة تندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين".

وأضاف أن "تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: "هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة أسباب، أولها أنها تكرس أن المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا أمر مرفوض بالمطلق، ويتطلب قرارًا صارمًا من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة".

و"هذه الاشتباكات تشكل أيضا ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها آلاف الشهداء، وقدم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات"، وفق ميقاتي.

واستطرد: "نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن إلى السلطات اللبنانية، وهذه هو المدخل الطبيعي لإعادة بسط الأمن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان".

وطالب ميقاتي الجيش وأجهزة الأمن في لبنان بـ"ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء".