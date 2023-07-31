إزالة بناء مخالف بشارع الصنايع وسط مدينة الأقصر

في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة إلتزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام.



وبناءً على ورود بلاغ من رئيس حي وسط بشأن وجود مخالفة تعدي على الطريق العام بشارع مدرسة الصنايع، نفذت سلطات مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإدارة أعمال إزالة لبناء مخالف عبارة عن رصيف اسمنتي بطول 2 م وعرض 1.50 م ووجود غرفة صرف صحي مكشوفه وليس لها مطبق صرف خاصه بإحدى محلات ذبح الدواجن تستخدم في إلقاء مخلفات الطيور مما أدى إلى إنتشار الحشرات والروائح الكريهة وعلى الفور تم إزالة التعدي وتم التنبيه على المخالف بعمل غطاء صرف وأسفرت الحمله عن تحرير محضر بيئه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.



واستمرت الحمله في تنفيذ مهامها بالمرور وتمشيط شارع مدرسة الصنايع بدءً من كوبري ابو الجود وصولاً حتى شارع يوسف حسن.

وأكد رئيس مدينة الأقصر ، أنه تم رفع الإشغالات والتند المخالفة ورفع جميع المضبوطات والتي تشوه المنظر العام وتعيق حركة المواطنين .



ومن جانبه أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق ان الحملة أسفرت عن تحرير ١٧ محضر اشغال ، و ٤ محاضر بائع متجول ، و ٦ محاضر نظافة عامة،و ١٣ محضر مضبوطات متنوعة ، و ٣٢ محضر إزالات إدارية

شارك بالحملة الرائد عبد الله سلطان ضابط بشرطة المرافق وأيمن حسين رئيس حي وسط وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، عصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية .