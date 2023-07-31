اليوم.. توريد 7 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا وخاصة محصول القمح من خلال تقديم العديد من التسهيلات والامتيازات للمزارعين سواء في مراحل الزراعة المختلفة والحصاد والتوريد للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا الي ان المحافظة تسعي جاهدة لتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وأيضًا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.

وثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٧ طن و ٢٥٢ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٤٥ طن و ٦٩٠ كيلو قمح .

أوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو اي مواد اخرى في مكونات الأعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع و الشون المخصصة لذلك…..

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة لشون وصوامع (مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة - مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة- مواقع شركة مطاحن وسط وغرب بالدلتا بالقليوبية) قد بلغت ١٠٢٧١ طن والكميات التي تم ظبطها بلغت ٩١٥ طن وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضر.