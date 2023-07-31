اليابان تفوز برباعية على أسبانيا بمونديال السيدات

فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسباني برباعية من دون رد ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأثنين على ملعب ويستباك بدولة نيوزيلندا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.



وارتفع رصيد منتخب اليابان الذي ضمن التأهل إلى الدور التالي لـ 9 نقاط في الصدارة ، بينما تجمد رصيد منتخب أسبانيا عند النقطة 6 في الوصافة ، ليلحق بنظيره الأسباني إلى الدور التالي.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات البطولة العالمية خلال ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الجاري إلى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 منتخبًا قوميًا .

وتضم منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات المنتخبات الآتية:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



ومن المقرر إقامة أربع مواجهات اليوم في منافسات البطولة العالمية الأولى تجمع اليابان أمام أسبانيا ، والثانية كوستاريكا أمام زامبيا ، واللقاء الثالث بين كندا وأستراليا.

بينما يأتي اللقاء الرابع والأخير بين أيرلندا ونيجيريا.