محافظ أسيوط يناقش سبل جذب الاستثمارات لمدينة ناصر الجديدة

خلال لقائه رئيس مجلس ادارة شركة مدينة مصر للتطوير العقارى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سبل جذب وزيادة الاستثمارات بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط - إحدى مدن الجيل الرابع – والتوسع في تفعيل المشاركة المجتمعية في المبادرات التنموية وذلك خلال لقاءه المهندس عبدالله سلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مدينة مصر" للإسكان والتعمير والوفد المرافق له وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

... جاء ذلك بحضور المهندسة دينا حبيب نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام والدكتورة منة مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة والمهندس أحمد المراغي مدير إدارة وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة .

حيث تم – خلال اللقاء – استعراض استثمارات شركة مدينة مصر بالمحافظة من خلال مشروعها الجديد بمدينة ناصر ومراحل تنفيذ المشروع فضلًا عن مشاركة الشركة في بعض المبادرات التنموية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتتميز بتوفر كافة المرافق والخدمات بها معلنًا تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم بالمدينة وتحقيق تنمية اقتصادية مشيرًا إلى متابعته المستمرة وزياراته المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات مشيدًا بالخطة الجادة لشركة مدينة مصر والبدء في تنفيذ مشروع "زهو" بمدينة ناصر الجديدة وإضافة مجتمع عمراني جديد بالمدينة وزيادة الاستثمارات بها.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تفعيل المشاركة المجتمعية للشركة بالمحافظة وخاصة في تنظيم القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا ودعم المنشآت الصحية والمستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلاً عن مناقشة بعض الفرص الاستثمارية الجديدة بالمحافظة من خلال استغلال امكانات المحافظة ومواردها التي تتميز بها خاصة وأن مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات فضلاً عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة مدينة مصر المهندس عبد الله سلام تحية شكر وتقدير لمحافظ أسيوط لدعمه لمدينة ناصر وتشجيع الاستثمار بها وخلق عوامل جذب للمواطنين معلنًا بدء التنفيذ الفعلي لمشروع "زهو" والذى يقع في مدينة ناصر غرب أسيوط على مساحة تبلغ 104 أفدنة ويضم أكثر من 1250 وحدة سكنية تضم المرحلة الأولى 297 وحدة سكنية تتكون من فيلات بتصميمات مختلفة تتنوع ما بين فيلات مستقلة، توين فيلا، تاون هاوس، فيلات عائلية، وZ-Villa على مساحة بنائية إجمالية تبلغ 63 ألف متر مربع، وتتميز هذه الوحدات بالتصميم الفريد ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعد باكورة مشروعات الشركة خارج القاهرة وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية التوسعية للشركة والتي تستهدف تنمية أعمالها من خلال التوسع في مختلف أنحاء مصر والمنطقة وإطلاق المزيد من المشروعات لتنفيذ الاستراتيجية التوسعية للشركة اعتمادًا على خبراتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري في مصر وبناء مجتمعات مستدامة متكاملة خاصة وأن مشروع "زهو" يتميز بموقع استراتيجي متميز في غرب أسيوط على بعد 6 دقائق من مطار أسيوط و15 دقيقة عن وسط المحافظة وهو مشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم منطقة تجارية بمساحة تقترب من 15 ألف متر مربع بالإضافة إلى نادي رياضي بمساحة 20 ألف متر مربع بما يحقق التميز لقاطني المشروع ويلبي احتياجاتهم ويوفر نمط الحياة العصرية لهم مشيرًا إلى مشاركته في اطلاق قافلة طبية شاملة بمركز أبنوب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومديرية الصحة معلنًا استعداد الشركة المساهمة في أعمال المشاركة المجتمعية واطلاق بعض المبادرات التنموية في مختلف القطاعات بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.