القصة القصيرة والرواية.. ثقافة القليوبية تنظم فاعليات الملتقى الأدبي ببنها

نظمت إدارة الخدمات الثقافية، الملتقى الأدبي والمنعقد بقصر ثقافة الطفل ببنها، مساء اليوم الأحد، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبحضور الفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية.

أدار الملتقى الشاعر وحيد أمين، استهلت أولى الفاعليات بورشة للأطفال حول القصة القصيرة للروائي والباحث فؤاد مرسي، قدم خلالها تعريفا للقصة القصيرة، وطرق التفريق بين القصة القصيرة والرواية.

القصة القصيرة

وأضاف أن القصة القصيرة تختلف في طريقة الحكي والذي لا يمثل هدفا في حد ذاته، ولكن يهدف لإبراز حدث أو شخص محدد، كما تحدث عن أركان ومقومات القصة القصيرة ومنها الشخصية والحدث والمكان والزمان، وهل من الجائز الاستغناء عن أي من أركان القصة السابق ذكرها، ثم تحدث عن البناء للقصة القصيرة من بداية وعقدة ونهاية، طارحا تساؤل هل هذا الترتيب مُلزم، مقدما نموذجا لتغير البناء القصصي، وفي ختام الورشة قدمت الطفلة منة قراءة لقصة قصيرة من تأليفها.

ثم قدم الناقد والباحث محمد علي عزب، ورشة حول الشعر، موضحا في بداية الورشة تعريفا للشعر والشاعر ضاربا المثل بنماذج لكبار الشعراء في الفصحى والعامية، كما استُمع لكتابات الأطفال رواد الورشة مقدما لهم النصح والتوجيه.

وفي الختام أقيمت أمسية شعرية، شارك فيها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، والشاعر مجدي أبو الخير، والشاعر رجب الاغر، والشاعر إبراهيم رفاعي، والشاعر محمد سمير.

جاء الملتقى بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذ ضمن فاعليات فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، وبحضور الأستاذ إبراهيم الدسوقي مدير إدارة الخدمات الثقافية.