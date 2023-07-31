وفد جامعة طيبة يشارك في معسكر الجامعات التكنولوجية

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة في فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، المقام بمركز إمبابة لعلاج الإدمان فى الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس المقبل، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان، تحت إشراف د. صباح محمد، عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وإيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب المركزية، وذلك تحت رعاية د. عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

وأشارت دردير، إلى أن المعسكر تثقيفي تضمن محاضرات عن إحصائيات الإدمان وأنواع العقاقير والمواد المخدرة وورش عمل، والتعريف بالأماكن التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بالجمهورية، كما تخلل المعسكر أنشطة ترفيهية مثل كرة القدم، وتنس الطاولة وورش عمل وندوات، وأيضا مسابقة علمية تكنولوجية لكل جامعة بواقع ٢ نموذج من المشاريع العلمية وسيتم عمل معرض لها.



من جانبه أوضح " رئيس الجامعة" أن مشاركة طلاب الجامعة، في هذا المعسكر، تهدف إلى زيادة قدراتهم المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، إذ يجري إعداد مجموعة من طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، كقيادات تطوعية بصندوق مكافحة الإدمان للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.