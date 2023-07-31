محافظ الفيوم يتفقد الشوارع لمتابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من الشوارع والميادين بالمدينة، خلال جولة ليلية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية، والكارفانات، والكافيهات، بتخفيض الإنارة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد كارافانات كورنيش منطقة لطف الله بداية من كوبري الرقابة الإدارية وصولاً إلى منطقة كشري السواقي ما قبل كوبري السنترال، والمحال التجارية بمنطقة السواقي، وشارعي جمال عبدالناصر وأحمد شوقي، وخلف شركة الغاز بميدان المسلة، إضافة لتفقد المحال التجارية والكافيهات بميدان المسلة حتى منطقة دلة، وصولاً لما قبل ميدان عبد المنعم رياض، وكذا تفقد كارفانات كورنيش منطقة باغوص، بداية من مدرسة صبري البكباشي وصولاً إلى منطقة البنك الأهلي، وكذلك المحال التجارية الواقعة بالجهة المقابلة للمنطقة نفسها، وأكد المحافظ، على تخفيض الإنارة ترشيداً لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية.

كما أكد محافظ الفيوم، على أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والمنشآت السياحية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، بتقليل الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة مع إطفاءها تماماً بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، والالتزام بمواعيد الغلق، مؤكداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك

كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

وخلال الجولة التقى محافظ الفيوم، بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم والرد على استفساراتهم، مشيراً إلى أن تخفيف الأحمال يأتي تزامناً مع الموجة الحارة، بهدف تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.