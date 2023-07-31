وزير الري يوجه بحصر المحطات التي تحتاج إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال إنشاء محطات جديدة للوفاء بالاحتياجات المائية أو إحلال وتجديد بعض المحطات القائمة، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع، وكذا أعمال التأهيل والعمرات الدورية للمهمات الكهروميكانيكية، وتدبير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات وتدريبها لسد العجز الحالي في العنصر البشري.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من إعداد حصر مُفصَّل لاحتياجات المحطات اعتمادًا على دراسات وأرصاد دقيقة للاحتياجات الفنية والبشرية، مع وضع أولويات لهذه الاحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية، مع الاعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محليًا لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كما وجه بمراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها، للحفاظ على الوحدات من الأعطال الناتجة عن دخول المخلفات للطلمبات وتشغيل الوحدات بكفاءة عالية.

كما استعرض الدكتور سويلم كمية المياه المرفوعة من محطات الرفع، وإجمالي استهلاك المحطات من الطاقة الكهربائية، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، وذلك ترشيدًا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

يذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن (٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه).

وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع

وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع