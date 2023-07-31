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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الضويني يستقبل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا

الضويني يستقبل رئيس
الضويني يستقبل رئيس فرع خريجو الأزهر بإندونيسيا

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،  بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور محمد زين المجد، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا.

وقال وكيل الأزهر، إن الطلاب الوافدين من إندونيسيا يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي تعداد الطلاب الوافدين، ويتميزون بحرصهم على الالتزام وتحصيل العلوم والتفوق، مؤكدا أن الأزهر يعول كثيرا عليهم وعلى أقرانهم من الدول الأخرى ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلدانهم، وليسهموا بقوة في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك في العالم.

من جانبه، أعرب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا عن تقديره الكبير للأزهر الشريف ولدور فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب في نشر قيم الأخوة والتسامح والسلام العالمي، وجهود فضيلته ودعمه المستمر لجميع الطلاب الوافدين، ولطلاب إندونيسيا خاصة، مؤكدًا أن مناهج الأزهر  الوسطية تسهم بشكل كبير في نشر التسامح والاعتدال في البلاد.

حضر اللقاء أ.د/ محمد المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

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