بخطوات سهلة وسريعة.. قدمي حمص الفاصوليا الحمراء

حمص الفاصوليا الحمراء من أشهي المقبلات بطعم لذيذ لطبق جانبي مفيد، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير حمص الفاصوليا الحمراء الطيب والسهل التقديم، جربيه وقدميه مع الكثير من الأطباق الرئيسية

حمص الفاصوليا الحمراء

مقادير حمص الفاصوليا الحمراء

- الفاصوليا الحمراء : علبتين (مصفاة من الماء ومغسولة جيداً)

- الماء : حسب الحاجة

- طماطم : 2 حبة (مقشّرة ومهروسة)

- مرق دجاج : 1 مكعب

- ملح : رشّة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- فلفل أسود : رشّة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

حمص الفاصوليا الحمراء

طريقة التحضير

صفي الفاصولياء جيداً من ماء الحفظ.

ضعي الفاصولياء في قدر على النار، وأضيفي الطماطم المهروسة ومكعب مرق الدجاج، والملح، ومعجون الطماطم، ويغطي القدر على نار خفيفة لمدة نصف ساعة حتى تهرس وتتجانس المكونات مع بعضها البعض.

سخني زيت الزيتون في مقلاة واقلي البصل حتى يكتسب اللون الذهبي، وأضيفي الثوم وحركي حتى تفوح رائحته، ثم اسكبي المزيج فوق الفاصوليا واطهي على نار متوسطة الحرارة لمدة 15 دقيقة.

تبلي المزيج بالبهارات وحركي برفق ثم ارفعيه عن النار.

اهرسي المزيج ثم اسكبيه في أطباق تقديم وقدميه.