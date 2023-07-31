اصنعي اللحم بالفرن على خطى المطاعم التركية

اللحم في الفرن بالطريقة التركية من أشهر وصفات المطبخ التركي معروف باللحوم الطيبة واللذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير اللحم في الفرن، تقدم بجانب أطباق من السلطات والصلصات المفضلة.

اللحم في الفرن بالطريقة التركية

مقادير اللحم في الفرن بالطريقة التركية

- اللحم الضاني : كيلو (شرائح)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مفروم)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الماء : كوب

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

اللحم في الفرن بالطريقة التركية

طريقة التحضير

ضعي اللحم، والزبدة، والملح، والفلفل، والثوم، والبصل، والكاري، والهيل في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها.

ذوبي الخل في الماء وأضيفيه فوق المكونات وحركي جيداً .

ضعي خليط اللحم في الفخار وغطيه بورق القصدير.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.