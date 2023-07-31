نشرة أخبار التوك شو.. تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة ومواعيد قطع الكهرباء

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين السابق، تفاصيل حالات اسفكسيا الغرق بعد وفاة ابن الفنان حسن يوسف غارقا في الساحل الشمالي، موضحا أن الغرق كلمة يونانية تعني عدم وصول الأكسجين للرئة.

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كبير الأطباء الشرعيين يكشف تفاصيل وفاة نجل حسن يوسف (فيديو)



أعلن الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة سارة للمواطنين بشأن قطع الكهرباء، قائلا:" خلال الأيام المقبلة سيكون قطع الكهرباء ساعة واحدة في اليوم".

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بشرى للمواطنين.. قطع الكهرباء لن يتخطى ساعة يوميًا (فيديو)



أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الشاي الأخضر مفيد ويسهم في تقليل الكوليسترول والدهون وبالتالي يساعد في تقليل الوزن، ولا مانع من تناوله 5 مرات يوميا بدون سكر، قائلا:"الصينين أكثر ناس شغالين على أبحاث الشاي الأخضر".

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البطيخ فياجرا طبيعية.. والمانجو تمنع السرطان (شاهد)

أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن التعداد السكاني لمصر زاد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يوما.

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ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 57 يومًا (شاهد)



أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين انكسرت اليوم وسجلت اليوم 35 درجة.

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انكسار الموجة الحارة مستمر على مدار الأسبوع (شاهد)



كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا مع مسئولين لوزارات الكهرباء، والأوقاف، والشباب والرياضة، وهيئة الطرق والكباري، والقومية للطرق، وهيئة المجتماعت العمرانية، لبحث تنفيذ توصيات رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء.

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التنمية المحلية تكشف المسئول عن تحديد جداول مواعيد قطع الكهرباء (فيديو)



قال مصطفى السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز، إن استيراد الأرز متوقف حاليا لأن السعر الداخلي في مصر أرخص من السعر الخارجي"، معقبا: "لا نحتاج استيراد وخلال شهر سيتم إضافة المحصول الجديد".

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شعبة الأرز تكشف بشرى عن الأسعار الجديدة (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة نجل الفنان حسن يوسف الذي لقي مصرعه غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، قائلا: " الكثيرون يتساهلون من الإشارات التحذيرية التي يتم توجيهها من جراء خطورة مياه البحر في بعض الأوقات.

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عمرو أديب يهاجم الشامتين في وفاة نجل حسن يوسف.. مسلمين إزاي؟ (فيديو)



أشاد الدكتورعاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، بـ السياحة العلاجية في مصر مطالب بالاهتمام بها حيث تعرض الأرخص مقارنة بالدول الأخرى.

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أستاذ أمراض جلدية: السياحة العلاجية كنز لمصر (فيديو)



كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكدًا أن تم الانتهاء من اعتماد النتيجة لطلاب الثانوية العامة.

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وزير التعليم يكشف تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة (فيديو)

