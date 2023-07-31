اتحاد الطائرة يكشف تطورات ازمة مريم مصطفى مع الأهلي

أكد ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن مريم مصطفى لاعبة الزمالك من حقها الاستئناف على قرار المحكمة بشأن صحة عقدها مع الأهلي، وفي حالة رفض الدعوى سيتم الزامها بدفع الشرط الجزائي أو العودة للنادي الأهلي.

وقال قمر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عندما يكون هناك حكم نهائي سيتم تنفيذه، ستكون من حق النادي الأهلي، وحال رغبتها في الرحيل عليها دفع الشرط الجزائي وترحل للنادي".

وأضاف: "لو ثبت عدم صحة العقد، فأنها ستكون من حق الزمالك بشكل طبيعي، ومن حقها ترفع قضية آخرى وهذه أمور قانونية لا دخل لنا فيها".

وأكمل: "حال عودتها إلى الأهلي من حق النادي اتخاذ الاجراءات القانونية، ومن حقها الاعتزال بعد ذلك، وحال وجود أموال حصلت عليها مريم مصطفى يجب إعادتها للنادي الأهلي".

وختم: "هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد وهي والدة مريم مصطفى، والموضوع بالنسبة لنا مغلق، لا يوجد مجال للحديث فيه مرة آخرى بالنسبة لنا، ومحامي اللاعبة هو المسؤول عن القضايا لكن لا دخل لنا في اتحاد الطائرة بالأزمة حاليا لحين صدور حكم نهائي".