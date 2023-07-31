عاصم خليفة: الاتحاد الإنجليزي وراء تصريحات الشوربجي الغريبة

أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أنه تلقى صدمة باختيار مروان الشوربجي تمثيل المنتخب الإنجليزي، بالإضافة إلى صدمته من التصريحات التي أطلقها.

وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الشوربجي تواصل معي صباحًا وأبلغني بالقرار وأن أسرته ستتواجد معه بالإضافة إلى أنه لن يتبقى له الكثير داخل الملاعب".

وأضاف عاصم خليفة: "لسنا كاتحاد في حاجة للدفاع لأننا المصنف الأول على العالم، ولكن تصريحات اللاعب من وحي خياله، والاتحاد الإنجليزي طالبه بأن يطلق تلك التصريحات". واستطرد: "أعتقد أن فرصة دخول لعبة الاسكواش للأولمبياد، والمؤكد هو تخوف الدول من قوة مصر في الاسكواش، وبالتالي هناك تأخر في دخولها".

واختتم: "دخل لاعب الاسكواش المحترف معقول، وسوف نبدأ الفحص الدقيق على مسألة تجنيس اللاعبين وسوف نخاطب الاتحاد الدولي، لمنع تكرار الأمر".