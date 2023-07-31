سعد سمير: إمام عاشور صفقة مدوية لـ الأهلي

أكد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أن صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، مدوية على المستوى الفني والجماهيري.

وتابع سمير خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا خلاف على مستوى إمام عاشور، وهو لاعب إضافة قوية للفريق، خاصةً أنه من أفضل لاعبي مركزه في مصر".

وأضاف سعد سمير: "نجاح إمام عاشور مشروط بعدة عوامل، أولها هو التركيز داخل الملعب فقط والابتعاد عن أي شئ يفقده التركيز، والاقتراب من الجماهير عن طريق أدائه على أرضية الملعب وليس خارجه".