أستاذ أمراض جلدية: السياحة العلاجية كنز لمصر (فيديو)

أشاد الدكتورعاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، بـ السياحة العلاجية في مصر مطالب بالاهتمام بها حيث تعرض الأرخص مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد: "السياحة العلاجية كنز في مصر، ونقوم في مصر بزراعة الشعر أفضل وأرخص من تركيا".

مصر الأرخص في زراعة الشعر وتجميل الأنف

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية: "إحنا عندنا السياحة العلاجية كنز.. وفي مصر إحنا أرخص في زراعة الشعر وتجميل الأنف أفضل وأرخص"، مطالبا بالاهتمام بها وتقديم التسهيلات المناسبة.

كد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن السياحة العلاجية في أوروبا قلت عن الماضي خاصة أن عددًا من دول العالم أصبحت تلجأ لدول شرق آسيا.

وأضاف "عوض تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن هناك توجهًا رئاسيًا بالاستعانة بالخبرات التي تستطيع ان تطور من السياحة العلاجية.

وأكمل "مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية" أننا لدينا كوادر طبية ونتائج مذهلة ولدينا مراكز طبية عالمية ومركز القلب، مشيرًا إلى أن عمليات القلب التي تتم في مصر على ملايين الحالات.

وتابع قائلًا: "هناك بعض الحالات من السائحين تأتي لاستشفاء من المرض في الساحل الشمالي أو شرم الشيخ والغردقة".

تتميز مصر بموقعها الجغرافي الفريد فهي في وسط الوطن العربي والعالم وتعتبر من أهم الوجهات العلاجية للسائحين القادمين من الدول العربية أو الأوروبية، كما تتميز مصر بخبراتها الطبية المتعددة في جميع المجالات الصحية إضافة إلى أماكن الاستشفاء الطبيعية والأماكن الأثرية التاريخية التراثية والمناظر الطبيعية