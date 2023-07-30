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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اتحاد الإسكواش يكشف كواليس قرار مروان الشوربجى باللعب باسم إنجلترا (فيديو)

مروان الشوربجي
مروان الشوربجي

علق عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، على قرار اللاعب مروان الشوربجي بالانتقال للعب بالجنسية البريطانية، قائلا: "اللاعب يرغب في الاحتراف، والاحتراف يتطلب حصول اللاعب على الجنسية.

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عاصم خليفة: قرار تجنيس مروان الشوربجي شخصي

مروان الشوربجي يرغب في البقاء والاستمرار في إنجلترا

وأضاف “خليفة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مروان الشوربجي يرغب في البقاء والاستمرار في إنجلترا، متابعا:” اللاعب قال لي إنه يرغب في عيش حياته في إنجلترا".

وتابع: الشباب بيغيروا آراءهم وفقا لمعطيات وآراء جديدة،و قرار مروان الشوربجي شخصي وهو المسئول عن قراره"، مردفا: “الشوربجي أخبرني أنه يتبقى له عامان في الملاعب ويريد تأمين مستقبله، و تجنيس الشوربجي مجرد حالة فردية واستثنائي”.

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