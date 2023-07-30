إصابة عنيفة لطارق حامد في مباراة اتحاد جدة والصفاقسي (شاهد)

تعرض طارق حامد لاعب فريق إتحاد جدة السعودي ونجم منتخب مصر لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه مام الصفاقسي التونسي ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

واصيب طارق حامد اصابة قوية على مستوى الوجه بعد التحام عنيف مع لاعب الصفاقسي حسين الساعدي الذي حصل على بطاقة حمراءإثر هذا التدخل.

وأضطر البرتغالي نونو سانتو لتبديل طارق حامد بعد اصابته قبل أن يتم نقله عن طريق سيارة الاسعاف إلى إحدى المستشفيات.

وبدأ طارق حامد المباراة في التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة على حساب الفرنسي نجولو كانتي الذي خرج من قائمة فريقه لهذه المباراة.

شوط أول سلبي بين اتحاد جدة والصفاقسي في البطولة العربية

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة والصفاقسي التونسي والتي تقام بينهما حاليا على ستاد الملك فهد بمدينة الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " البطولة العربية ".