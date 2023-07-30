داليا البيلي تؤكد: مؤتمر الغد فرصة للحكومة للتعرف على آراء المصريين بالخارج

ثمنت الدكتورة داليا أبو بكر البيلي، استشارية جودة وتميز مؤسسي ودكتورة صيدلانية مقيمة في دولة الكويت ومن خريجات مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ما تقوم به وزارة الهجرة المصرية من مجهودات وطنية تصب لصالح المواطن المصري بالخارج.

وأشادت بما تقوم به وزيرة الهجرة سها جندي من مجهود في ملف المصريين بالخارج، قائلة: " وزيرة وطنية تواصل الليل بالنهار للوصول للحلول الجذرية لما يواجه المواطن المصري بالخارج من عقبات ويساعد على وصل المصريين بالخارج بالوطن الأم مصر".

وحول مشاركتها غدا في مؤتمر المصريين بالخارج ، قالت: "يشرفني المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي ستحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، في 31 يوليو 2023، الذي تنظمه وزارة الهجرة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،حيث يعد مؤتمر المصريين بالخارج حدثًا مهمًا يجمع المصريين من مختلف دول العالم، ويمنحهم الفرصة للتواصل مع بعضهم البعض والتعرف على قضاياهم المشتركة.

وتابعت: " كما يُعد المؤتمر فرصة للحكومة المصرية للتعرف على آراء المصريين بالخارج ومطالبهم، واتخاذ الخطوات لتحسين أوضاعهم، يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية رؤية مصر2030 والتي تعني بالمواطن المصري بالمقام الأول في الداخل والخارج ، ويؤكد على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه المصريين بالخارج في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر"

وتحدثت البيلي عن مؤتمر المصريين في الخارج ، قائلة: "سيشارك في المؤتمر أكثر من 1000 مصري من مختلف دول العالم، حيث ستتم مناقشة مجموعة من المحاور المهمة التي تتعلق بقضايا المصريين بالخارج".

بما في ذلك:-

المحور الاستثماري : حيث ستتم مشاركة دور المصريين بالخارج في دعم التنمية الاقتصادية المصرية، والتسهيلات ومناخ الاستثمار التي يساعدهم على الاستثمار في مصر وابرز جهود الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق ذلك بالإضافة لتأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين في الخارج

المحور الخدمي : وتدور حول الخدمات القنصلية، وكيفية تحسين مستوى الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات والتسويات التجنيدية للشباب المصريين بالخارج وتطبيق المصريين بالخارج

المحور الاجتماعي : سيتم مناقشة فيه أهمية انشاء صندوق او وثيقة تأمين للمصريين بالخارج وما تم من إجراءات لتحقيق ذلك

المحور السياسي : حول أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحياة السياسية المصرية، والتمثيل في البرلمان المصري ودور المصريين بالخارج عن الاستحقاق الرئاسي المقبل

المحور التعليمي : سيناقش المشاركون في المؤتمر ما يخص أبناء المصريين في الخارج وقضايا التعليم المختلفة وما يمكن ان يقدمه علماء المصريين بالخارج في هذا المجال.

يذكر أن الدكتورة داليا أبو بكر البيلي استشارية جودة وتميز مؤسسي ودكتورة صيدلانية مقيمة في دولة الكويت ومن خريجات مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب ومن الناشطات في العمل العام لخدمة الجالية المصرية في الكويت وقامت بالمشاركة في تنظيم وتنسيق فاعليات في الانتخابات الرئاسية في الكويت وقائمة على المبادرة الوطنية ( ايد واحدة معاك يا سيسي ).

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