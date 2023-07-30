محمد الباز: ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء لن تنفذ بكفاءة إلا بشرط (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت عدد من الضوابط لترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، مؤكدا أن هذه الضوابط لن تنفذ بكفاءة إلا إذا كان هناك إرادة من الجميع شعب وحكومة.

وأضاف محمد الباز ، خلال برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الأحد، أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم كله، تسببت في أزمة عامة في توليد الكهرباء، وفي ولاية كاليفورنيا أعلنوا أن خدمات الكهرباء تنقطع بشكل دوري، وأعلنوا حالة الطوارئ والاستعداد لانقطاع الكهرباء.

وتابع محمد الباز: "لازم نعرف أن الحكومة والشعب يجب أن تكون يدا واحدة لمواجهة الأزمة، وهي أزمة العالمية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وللأسف في ناس بتحاول تفرق بين الشعب والحكومة .

يجب تغيير سلوكنا والترشيد بشكل عام في استهلاك الكهرباء

وأكد أن الناس يجب أن تقف مع بعضها من أجل تجاوز الأزمات، ونحن بحاجة إلى تغيير سلوكنا والترشيد بشكل عام في استهلاك الكهرباء ليس فقط بسبب الأزمة التي نعاني منها الآن.

وأردف: "افتتاح المحلات الجديدة وصالات الافراح، واستهلاك أنوار بشكل كبير جدا، ومظاهر كتير لازم نعيد النظر فيها"، مشددا على ضرورة التنفيذ الصارم للبنود التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية من أجل تجاوز الأزمة.

