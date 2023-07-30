الشباب والرياضة تكشف تفاصيل قرار ترشيد الكهرباء(شاهد)

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار الحكومة بتخفيف الأحمال وترشيد الكهرباء في مباريات كرة القدم وباقي الألعاب.

وقال "الشاذلي" خلال تصريحاته ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، إنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال تعميم لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ومديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتلك القرارات.

وأضاف أن المباراة القادمة في كأس مصر يوم الخميس ستبدأ الساعة 6 مساء وستنتهي قبل المغرب وبالتالي لن يكون هناك حاجة لتشغيل الأضواء الكاشفة في المباراة ، مستطردا أنه :"نتناقش مع الاتحاد المصري ورابطة الأندية حاليا فيما يتعلق بجميع المسابقات هو الانتهاء الموسم الكروي وفقا لجدول زمني قبل موسم ذروة ارتفاع درجات الحرارة".

وواصل الشاذلي أنه المباريات في الدوري ستتأنف في شهر سبتمبر المقبل وفي هذا الوقت ستكون الأجواء تحسنت ودرجات الحرارة انخفضت عن شهري يوليو وأغسطس، قائلا:" أرسلنا تعميم للاتحادات أن تقام المباريات في تمام الساعة السادسة مساء والانتهاء منها في الثامنة مساء".

وأكمل أنه "لدينا 1200 مباراة في دوري مراكز الشباب، وهذا القرار سيتم تطبيقه في دوري مراكز الشباب"، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ أكثر من 5 آلاف مبادرة آخر عامين.