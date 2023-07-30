وزير الرياضة ورئيس شركة العاصمة يشهدون البروفة النهائية لاحتفالية شباب مصر

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة البروفة النهائية لاحتفالية شباب مصر والمقرر انطلاقها غدا الاثنين ويشارك بها 5 آلاف شاب وفتاة والتى تأتى ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسوف تنطلق الاحتفالية وإطلاق مبادرة "صيف شبابنا" في تمام الساعة السادسة مساء غدا الاثنين الموافق 31 يوليو، في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيتم عرض لانجازات الدولة المصرية وإنجازات الوزارة ، كما تتضمن حفله غنائية للفنان محمود العسيلي ، وأيضا عروضاً فنية ورياضية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى العديد من الفعاليات التفاعلية التي تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أهمية هذه الاحتفالية في تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح صبحي وزير الشباب والرياضة أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر

وأكد صبحي حرص وزارة الشباب و الرياضة على إقامة الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تبين للجميع ما وصلت له الدولة المصرية الجديدة من تقدم وتطور تحت قيادة القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن مبادرة "صيف شبابنا" تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

فيما قال المهندس خالد عباس ان شركة العاصمة وافقت على الفور على طلب وزير الشباب والرياضة باقامة الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة مفخرة المصريين والتى سوف تشاهدون مراحل الانجازات والعمل الذي تم منذ البدء فى تنفيذ واقامة العاصمة الإدارية الجديدة .

و تأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.