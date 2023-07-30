10 مساجد جديدة تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عشرة مساجد جديدة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ).

المساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

يأتي ذلك بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه (12) مسجدًا، وذلك على النحو التالي:

1. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.

2. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي - التجمع الخامس.

3. القاهرة - مسجد المهند - التجمع الخامس.

4. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.

5. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.

6. جنوب سيناء - مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

7. جنوب سيناء - مسجد الروضة - الطور.

8. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.

9. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.

10. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.

11. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.

12. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.