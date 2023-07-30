فيتوريا يتحدث عن الدوري السعودي

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصرعن كرة القدم والدوري في السعودية خلال الفترة الحالية.

وقال فيتوريا، الكرة السعودية تعيش طفرة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر الذي فاز معه المدرب البرتغالي بلقب الدوري موسم 2018-2019.

وأضاف فيتوريا، الذي سبق وأشرف على تدريب النصر السعودي: حين انتقل رونالدو حققت السعودية طفرة كبيرة وتعاقدت مع عدد من اللاعبين المميزيين متوقعا دوري قوي الفترة المقبلة

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم منذ انضمام قائد البرتغال إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، ولحق به الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد منضما للاتحاد بطل الدوري ثم نجولو كانتي.

وأبرمت أندية سعودية أخرى صفقات ضخمة وتعاقد النصر ذاته مع مارسيلو بروزوفيتش وضم الأهلي روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوار ميندي.

كما تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز ضمن آخرين.

وينتهي عقد فيتوريا مع مصر في يوليو 2026، لكنه يملك شرطا جزائيا للرحيل بعد كأس إفريقيا مطلع العام المقبل.